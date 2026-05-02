"Fest der Freude" widmet sich Tätern in der NS-Zeit

Am 8. Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa zum 81. Mal. Zum 14. Mal wird daher am Freitagabend beim vom Mauthausen Komitee (MKÖ) organisierten "Fest der Freude" am Wiener Heldenplatz der Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus gedacht. Thematisch widmet man sich heuer der Auseinandersetzung mit den Tätern und Täterinnen im Nationalsozialismus. Musikalisch gestaltet wird das Fest durch die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Ingo Metzmacher.

Im Zentrum des Abends steht laut einer Aussendung des MKÖ die Rede der Zeitzeugin Lucy Waldstein. Die US-Amerikanerin wurde 1930 in Wien geboren und musste nach dem "Anschluss" 1938 mit ihrer Familie fliehen. Ihre Lebensgeschichte sei geprägt von Exil, Trennung und Neubeginn - und stehe exemplarisch für die Erfahrungen vieler Menschen, die vor der nationalsozialistischen Verfolgung fliehen mussten.