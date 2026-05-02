Libanon: Fünf Menschen bei israelischen Angriffen getötet

Bei neuen israelischen Luftangriffen im Südlibanon sind nach libanesischen Angaben fünf Menschen getötet worden. Eine Drohne habe ein Auto in der Nähe der Stadt Nabatiye angegriffen, berichtete die libanesische Nachrichtenagentur NNA. Dabei seien zwei Insassen getötet worden. Bei einem israelischen Angriff auf ein Haus in der Region Iqlim al-Tuffah seien am frühen Morgen drei weitere Menschen gestorben. Israels Militär berichtete von rund 50 Angriffen binnen 24 Stunden.

Zuvor hatte das libanesische Gesundheitsministerium bereits über israelische Angriffe auf Orte im Südlibanon berichtet. Dabei seien zwölf Menschen getötet und 25 weitere verletzt worden.

Die israelische Armee teilte in einem Posting auf der Plattform X mit, binnen 24 Stunden sei es zu rund 50 Angriffen im Südlibanon gekommen. Das Militär zerstöre weiterhin "Terror-Infrastruktur" in dem nördlichen Nachbarland und töte dort Terroristen. Bei der Infrastruktur handle es sich laut israelischem Militär unter anderem um Gebäude, die Mitglieder der Hisbollah für Angriffe auf Soldaten genutzt hätten. Im Südlibanon seien israelische Soldaten von der Hisbollah mit mehreren Raketen angegriffen worden.

Offiziell gilt im Krieg zwischen der Hisbollah und Israel eine Waffenruhe. Faktisch kommt es aber täglich zu Angriffen beider Seiten. Die israelischen Streitkräfte sind auch mit Bodentruppen im Südlibanon aktiv. Der Libanon selbst ist offiziell keine Konfliktpartei. Im Zuge des Iran-Kriegs war auch der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah erneut eskaliert.