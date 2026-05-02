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Kommentar
Stabil im (Vor-)Wahlkampf-Fieber
Kommentarvon Manfred Mitterwachauer
16 Monate vor der Landtagswahl haben alle Landtagsparteien ihre SpitzenkandidatInnen einzementiert. VP und SP wollen bis zum Schluss arbeiten – die Glocke dazu ist längst geläutet.
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