Kommentar

Stabil im (Vor-)Wahlkampf-Fieber

Manfred Mitterwachauer

Kommentarvon Manfred Mitterwachauer

16 Monate vor der Landtagswahl haben alle Landtagsparteien ihre SpitzenkandidatInnen einzementiert. VP und SP wollen bis zum Schluss arbeiten – die Glocke dazu ist längst geläutet.