Iran-Krieg schwächt USA
Politologe im Interview: „USA danken als Weltmacht ab, China im Scheinwerferlicht“
China strotzt vor neuer Stärke – auch militärisch. Mit der Rolle einer internationalen Ordnungsmacht tut sich die Führung in Peking aber noch schwer. Die USA haben sich zuletzt jedenfalls nicht mehr als verlässlicher Akteur gezeigt.
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Der deutsche China-Experte Hanns W. Maull spricht von der Abdankung der USA als Weltmacht und als Folge dessen dem Aufstieg Chinas zu einer internationalen Ordnungsmacht.