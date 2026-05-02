„Unentgeltliche Vertretung“ in FinanzOnline über 21.000 Mal genutzt

Seit Jänner kann eine stellvertretende Vertrauensperson genutzt werden, um sich bei steuerlichen Angelegenheiten unterstützen zu lassen.

Wien – Die seit Jänner mögliche „unentgeltliche Vertretung“ in FinanzOnline wird häufig genutzt. In einer ersten Bilanz des Finanzministeriums nach drei Monaten heißt es, bisher wurden 21.432 Fälle erledigt, 465 Anträge werden aktuell bearbeitet. Mit der Vertretung können sich Personen bei ausgewählten Steuerangelegenheiten von einer Vertrauensperson unterstützen lassen. Das Angebot richtet sich vor allem an jene, die FinanzOnline nicht selbst nutzen können oder möchten.

Gerade für ältere Personen oder Menschen, die im digitalen Alltag Unterstützung brauchen, schafft das einen einfachen und sicheren Zugang zu wichtigen Services der Finanzverwaltung. Die Vertretung kann von einer volljährigen Vertrauensperson aus dem Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis übernommen werden. Über FinanzOnline lassen sich damit unter anderem Steuererklärungen einbringen, Rückzahlungsanträge stellen oder Kontodaten ändern. Es ist jederzeit nachvollziehbar, wer für wen tätig wird, und die Vertretung kann auch jederzeit wieder widerrufen werden.