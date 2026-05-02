Kritische Stimmen im Ort
Die Bahre zieht zur Wiege: Warum Matreis Tote bald in der Taufkirche aufgebahrt werden
Die Aufbahrungskapelle am Vorplatz der Matreier Volksschule ist angezählt: Bis zum Sommer soll das Totengedenken 50 Meter weiter in der Johanneskirche stattfinden, sagt der Bürgermeister.
© Clemens Markart
Ab Sommer werden die Verstorbenen von Matrei am Brenner nicht mehr in der Totenkapelle, sondern in der Taufkirche verabschiedet. Nicht alle im Ort haben Verständnis dafür, dass in der Johanneskirche bald nicht mehr das Leben, sondern der Tod im Vordergrund steht. Pfarre und Gemeinde verteidigen den Umzug.