Die Bahre zieht zur Wiege: Warum Matreis Tote bald in der Taufkirche aufgebahrt werden

Ab Sommer werden die Verstorbenen von Matrei am Brenner nicht mehr in der Totenkapelle, sondern in der Taufkirche verabschiedet. Nicht alle im Ort haben Verständnis dafür, dass in der Johanneskirche bald nicht mehr das Leben, sondern der Tod im Vordergrund steht. Pfarre und Gemeinde verteidigen den Umzug.