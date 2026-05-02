Sparkasse Imst: Neue Tuba für Oetzer Nachwuchsmusiker

Die Musikkapelle Oetz freut sich über eine neue F-Tuba. Die Sparkasse Imst Privatstiftung finanzierte das Instrument für einen Jungmusiker. Sparkassen-Vorstand Mario Kometer und Geschäftsstellenleiter Reinhard Oppeneiger übergaben die Spende kürzlich. Damit ersetzt die Kapelle ein altes, beschädigtes Instrument.

Oetz – Die Musikkapelle Oetz fördert ihren Nachwuchs aktiv. Viele junge Musiker treten nach dem Bronzenen Leistungsabzeichen dem Verein bei. Sie nutzen anfangs Leihinstrumente der Musikschule Ötztal oder vorhandene Kapellen-Instrumente. Nach dem Eintritt erhalten die Mitglieder eigene Instrumente.

Ein Jungmusiker benötigte eine neue F-Tuba. Er absolvierte kürzlich das Silberne Jugend-Leistungsabzeichen erfolgreich. Das bisherige Instrument war über 30 Jahre alt und zudem beschädigt. Diese Anschaffung bedeutete für den Verein einen hohen Aufwand.

Die Sparkasse Imst Privatstiftung beteiligte sich daher mit einem Zuschuss an den Kosten. Das Geldinstitut unterstützt regelmäßig gemeinnützige Initiativen in den Bezirken Imst und Landeck. Kultur, Tradition und das gesellschaftliche Miteinander sind der Sparkasse Imst wichtig.