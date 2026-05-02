Alt-Bürgermeister Föger entführt nach Iran: Einblicke in ein faszinierendes Land

Ein außergewöhnliches Reiseerlebnis erwartet die Besucher der Bücherei Stams am 7. Mai. Alt-Bürgermeister Hermann Föger aus Silz präsentiert einen bildreichen Vortrag über seine faszinierende Reise in den Iran.

Stams – Die Idee für diese besondere Reise entstand bereits im Jahr 2002. Acht Bekannte schlossen sich Hermann Föger damals an. Gemeinsam planten sie die Tour durch den Iran. Mit einem Mietwagen steuerten sie persönliche Ziele an.

Der Vortrag beleuchtet verschiedene Stationen dieser Entdeckungsreise. Die Tiroler Reisegruppe besuchte die Grabstätte von Ayatollah Khomeini. Auch die Kronjuwelen des früheren Schahs wurden bestaunt. Ein Märtyrer-Friedhof stand ebenso auf dem Programm.

Föger hat beeindruckende Bilder aus dem Iran im Gepäck. © Föger

Als kultureller Höhepunkt galt die Wüstenstadt Persepolis. Viele Begegnungen mit Einheimischen blieben den Teilnehmern in besonderer Erinnerung. Föger teilt seine Eindrücke mit beeindruckenden Bildern.