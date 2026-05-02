Unbekannte Einbrecher stahlen Tresor aus Innsbrucker Hotel

Innsbruck – In der Nacht auf Samstag kam es in einem Hotel im Innsbrucker Stadtteil Mühlau zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter erbeuteten dabei einen Tresor samt Inhalt.

Wie die Polizei berichtet, gelangten die Einbrecher zwischen Mitternacht und 6 Uhr früh ins Gebäude, indem sie ein Fenster aufbrachen. Im Inneren des Hotels brachen sie anschließend eine Bürotür auf und stahlen einen fest verbauten Tresor.