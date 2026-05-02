Das große Quiz

Gauderfest in vollem Gange: Wie gut kennt ihr euch mit dem Zillertal aus?

Wisst ihr wer das ist und welche Rolle er beim Gauderfest spielt?
© Axel Springer

Einzigartiger Dialekt, starkes Bier und eine ikonische Tracht: Am ersten Maiwochenende findet traditionell das Gauderfest statt und damit spricht das ganze Land auch über das Zillertal. Bist du bereit, dein Wissen über eines der berühmtesten Täler Tirols auf die Probe zu stellen? Los geht‘s!

Das große Zillertalquiz

Von Strass bis Tux und zurück: Hier sind 14 Fragen rund ums Zillertal.

Frage 1 von 14:
Welcher Schuh kommt ursprünglich aus dem Zillertal?

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162