Wiener Erzbischof Grünwidl hat einen Termin mit dem Papst

Erstaunlich rasch hat der neue Wiener Erzbischof Josef Grünwidl eine Privataudienz bei Papst Leo bekommen: Er reist bald nach Rom.

Am 11. Mai schon hat der Wiener Erzbischof Josef Grünwidl eine Privataudienz bei Papst Leo XIV.. Das gab er am Samstag im Interview mit der Presse anlässlich seines 100. Tages im Amt am kommenden Montag bekannt. Auch in den Tagen nach der Audienz wird Grünwidl in Rom bleiben und sich in den verschiedenen Dikasterien (vatikanische „Ministerien“) vorstellen. Er habe einige „Anliegen und Bitten“, die er nach Rom mitnehme, wollte diese aber nicht über die Medien ausrichten.

Viele verschiedene Fragen

Besprechen möchte er mit dem Papst jedenfalls die Frage der Ökumene und des interreligiösen Dialogs. „Wobei ich mit voller Überzeugung sagen kann, dass wir in Österreich gut aufgestellt sind“, so Grünwidl. Mit Papst Leo will er auch darüber sprechen, „was es an Veränderungen und Strukturveränderungen und sich ändernder Kirchengestalt gibt. Dann gehe ich davon aus, dass er auch an mich einige Fragen haben wird.“