Freie Szene auf der Straße
„Mia bleibn ned stad“: Große Kultur-Demo setzt in Innsbruck ein lautstarkes Zeichen
Die Spielräume in der Kulturarbeit sind generell eng – und leistbare, dauerhaft abgesicherte Kulturräume in Innsbruck besonders rar.
© Rita Falk
Leistbare und abgesicherte Kulturräume, faire Bedingungen für Kulturarbeit, transparente Politik: Mit diesen Forderungen ging am Samstag Innsbrucks freie, alternative Kulturszene auf die Straße. In den letzten Jahren sind in Innsbruck viele Kulturorte verschwunden, weitere sind bedroht.