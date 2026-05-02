Freie Szene auf der Straße

„Mia bleibn ned stad“: Tausende strömten zu Kultur-Demo in Innsbruck

Die Spielräume in der Kulturarbeit sind generell eng – und leistbare, dauerhaft abgesicherte Kulturräume in Innsbruck besonders rar.
© Rita Falk
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Leistbare und abgesicherte Kulturräume, faire Bedingungen für Kulturarbeit, transparente Politik: Mit diesen Forderungen ging am Samstag Innsbrucks freie, alternative Kulturszene auf die Straße. In den letzten Jahren sind in Innsbruck viele Kulturorte verschwunden, weitere sind bedroht. Der lautstarke Protest zog Tausende an.

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