Imster Schüler erlaufen Spenden im Kampf gegen Krebs

134 Schülerinnen und Schüler der Musikmittelschule Imst setzten ein starkes Zeichen im Kampf gegen Krebs. Sie nahmen an der österreichweiten "Laufen gegen Krebs"-Challenge teil und erliefen vom 13. bis 17. April insgesamt 214,4 Kilometer. Dadurch konnten sie einen dreistelligen Spendenbetrag für die Krebshilfe sammeln.

Imst – Vom 13. bis 17. April 2026 beteiligten sich die jungen Läuferinnen und Läufer an der Initiative. Fast die Hälfte der 250 Schulkinder nahm teil. Jeder erlaufene Meter unterstrich dabei nicht nur den sportlichen Einsatz, sondern auch den solidarischen Gedanken der Aktion.

Die Motivation der Schüler war vielfältig. Paula erklärte: „Meine beiden Opas sind leider an Krebs gestorben, besonders deshalb laufe ich für diesen guten Zweck mit.“ Liara und Mila sahen den Lauf als „gute Aktion“. Sie ergänzten: „Ein weiterer Grund war, dass es für einen guten Zweck ist und dadurch die Krankheit Krebs weiter erforscht werden kann.“ Siles betonte: „Ich laufe gegen Krebs, da ich es gut finde für den guten Zweck zu laufen und es mir einfach Spaß macht.“

Insgesamt liefen die Jugendlichen 214,4 Kilometer für den guten Zweck. © Musik-MS Imst