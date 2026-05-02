Schwaz-Coach verärgert

Imst und Wacker siegten vor Schlager, Comebacker verhalf Reichenau zu Derbypunkt

Reichenau reaktivierte Michael Waldy (r.), der beim 1:1 in Kufstein (Robert Martic, links) seinen Mann stand.
© Alexander Schwaninger
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Sowohl der SC Imst (2:0 gegen Kitzbühel) als auch der FC Wacker (4:0 in Bischofshofen) feierten in der Fußball-Westliga überzeugende Erfolge - kommenden Freitag kommt es zum direkten Duell. Beim zweiten Tiroler Derby zwischen Kufstein und der Reichenau gab es keinen Sieger.

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