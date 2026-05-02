Schwaz-Coach verärgert
Imst und Wacker siegten vor Schlager, Comebacker verhalf Reichenau zu Derbypunkt
Reichenau reaktivierte Michael Waldy (r.), der beim 1:1 in Kufstein (Robert Martic, links) seinen Mann stand.
© Alexander Schwaninger
Sowohl der SC Imst (2:0 gegen Kitzbühel) als auch der FC Wacker (4:0 in Bischofshofen) feierten in der Fußball-Westliga überzeugende Erfolge - kommenden Freitag kommt es zum direkten Duell. Beim zweiten Tiroler Derby zwischen Kufstein und der Reichenau gab es keinen Sieger.