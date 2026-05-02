Durchsuchung und Festnahmen

Brasilianer illegal angestellt: Offenbar Menschenhandel in Tiroler Hotel aufgedeckt

Nach einer anonymen Anzeige wurde die Finanzpolizei in einem Hotel im Bezirk Landeck aktiv und fündig.
© HERBERT-PFARRHOFER

Ein Hotel im Bezirk Landeck steht unter schwerem Verdacht. Die Finanzpolizei und die Landespolizeidirektion Tirol deckten dort illegale Beschäftigung und mutmaßlichen Menschenhandel auf. Acht brasilianische Staatsangehörige wurden ohne gültige Papiere angetroffen. Dies führte zu Festnahmen, einer Hausdurchsuchung und umfangreichen Ermittlungen.

Für Sie im Bezirk Landeck unterwegs:

Matthias Reichle

Matthias Reichle

+4350403 2159