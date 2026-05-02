Brasilianer illegal angestellt: Offenbar Menschenhandel in Tiroler Hotel aufgedeckt

Ein Hotel im Bezirk Landeck steht unter schwerem Verdacht. Die Finanzpolizei und die Landespolizeidirektion Tirol deckten dort illegale Beschäftigung und mutmaßlichen Menschenhandel auf. Acht brasilianische Staatsangehörige wurden ohne gültige Papiere angetroffen. Dies führte zu Festnahmen, einer Hausdurchsuchung und umfangreichen Ermittlungen.