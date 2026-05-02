Schrecksekunde mit Folgen: Mountainbikerin im Zillertal gestürzt und in Klinik geflogen
Brandenberg, Aschau – Ein Fahrrad-Ausflug in den Brandenberger Alpen endete am Samstag für eine Frau im Krankenhaus.
Gegen 13 Uhr war eine vierköpfige Gruppe auf einem Schotterweg von der Schwendter-Bairachalm in Richtung Kaiserhaus unterwegs, als eine 72-jährige Österreicherin auf der leicht abfallenden Strecke die Kontrolle über ihr E-Bike verlor und stürzte.
Nachkommende Mountainbikerin erschrak
Eine 27-jährige Kolumbianerin, die nur wenige Meter dahinter fuhr, erschrak durch den Sturz der Vorderfrau so sehr, dass sie reflexartig die Vorderbremse ihres Mountainbikes zu stark betätigte. In der Folge überschlug sie sich und prallte hart auf den Rücken. Dabei zog sie sich Verletzungen unbestimmten Grades an Kopf, Schulter und Becken zu.
Die 27-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Die 72-Jährige kam mit leichten Abschürfungen an der Hand und am Bein davon. Sie konnte ihre Fahrt nach der Versorgung durch die Bergrettung Kramsach fortsetzen. (TT.com)