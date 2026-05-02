Schrecksekunde mit Folgen: Mountainbikerin im Zillertal gestürzt und in Klinik geflogen

Brandenberg, Aschau – Ein Fahrrad-Ausflug in den Brandenberger Alpen endete am Samstag für eine Frau im Krankenhaus.

Gegen 13 Uhr war eine vierköpfige Gruppe auf einem Schotterweg von der Schwendter-Bairachalm in Richtung Kaiserhaus unterwegs, als eine 72-jährige Österreicherin auf der leicht abfallenden Strecke die Kontrolle über ihr E-Bike verlor und stürzte.

Nachkommende Mountainbikerin erschrak

Eine 27-jährige Kolumbianerin, die nur wenige Meter dahinter fuhr, erschrak durch den Sturz der Vorderfrau so sehr, dass sie reflexartig die Vorderbremse ihres Mountainbikes zu stark betätigte. In der Folge überschlug sie sich und prallte hart auf den Rücken. Dabei zog sie sich Verletzungen unbestimmten Grades an Kopf, Schulter und Becken zu.