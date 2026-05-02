Vierjähriger auf Trettraktor von Fahrzeug erfasst: Mit Hubschrauber ins Spital geflogen

Auf einem Parkplatz in Hopfgarten im Brixental wurde am Samstagnachmittag ein vierjähriger Bub von einem Lkw angefahren. Der Fahrer hatte den Buben, der auf einem Trettraktor saß, offenbar bei einem Wendemanöver übersehen.

Hopfgarten im Brixental – Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Kleinkind kam es am Samstagnachmittag in Hopfgarten, auf dem Parkplatz der Salvenalm: Gegen 15 Uhr führte ein 22-jähriger Österreicher mit einem Firmenfahrzeug, einem Pickup-Lkw, ein Wendemanöver durch. Dabei übersah er laut Polizei aus bislang unbekannten Gründen einen vierjährigen Buben, der sich mit seinem Vater am Parkplatz befand und dort mit einem Trettraktor unterwegs war.