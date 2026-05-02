Effekt durch Zusatzlast
Laufen mit Gewichten: Mehr Kalorienverbrauch, aber auch mehr Risiko? Was der Experte rät
Wer mit Gewichtswesten laufen geht, sollte genau wissen, wie schwer die Weste höchstens sein und wie oft damit trainiert werden darf, ohne gesundheitliche Schäden zu riskieren.
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Laufen mit Gewichtswesten gilt als Abkürzung zu mehr Fitness: höherer Kalorienverbrauch, stärkere Muskeln, schnellere Fortschritte. Kein Wunder, dass der Trend vor allem in sozialen Medien boomt und immer mehr Hobbyläufer zusätzliches Gewicht mit auf die Strecke nehmen. Doch der vermeintliche Trainingsvorteil hat eine Kehrseite: ein unterschätztes Gesundheitsrisiko.