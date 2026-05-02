Laufen mit Gewichten: Mehr Kalorienverbrauch, aber auch mehr Risiko? Was der Experte rät

Laufen mit Gewichtswesten gilt als Abkürzung zu mehr Fitness: höherer Kalorienverbrauch, stärkere Muskeln, schnellere Fortschritte. Kein Wunder, dass der Trend vor allem in sozialen Medien boomt und immer mehr Hobbyläufer zusätzliches Gewicht mit auf die Strecke nehmen. Doch der vermeintliche Trainingsvorteil hat eine Kehrseite: ein unterschätztes Gesundheitsrisiko.