Straka bei PGA-Turnier in Miami vor Schlussrunde Zwölfter

Sepp Straka hat beim PGA-Signature-Turnier in Miami vor der Schlussrunde wieder Chancen auf einen Spitzenplatz. Österreichs bester Golfer spielte am Samstag mit einer 68 (vier unter Par) seine bisher beste Runde beim 20-Mio.-Dollar-Event und kletterte nach vier Birdies und einem Bogey von Platz 34 auf Rang zwölf. Überlegen in Führung liegt weiter der US-Amerikaner Cameron Young, der nach dem Sieg bei der Players Championship im März vor dem Double in Florida steht.