Befreiungsfeier des KZ Mauthausen blickt auf die Täter

Die 81. Internationale Befreiungsfeier des KZ Mauthausen widmet sich dieses Jahr dem Thema "Täter und Täterinnen im Nationalsozialismus". Tausende Besucher aus aller Welt werden am 10. Mai erwartet. Wie immer wird zu Beginn der Feier der "Mauthausen-Schwur" für eine freie Welt und internationale Solidarität verlesen. Dann zieht der Gedenkzug zum ehemaligen Appellplatz, wo Delegationen zahlreicher Opfergruppen und -nationen Kränze niederlegen werden.

Das offizielle Österreich wird heuer nicht von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angeführt, der am Sonntag verhindert sei, so das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ). Bisher haben Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), einige Ministerinnen und Minister, Staatssekretäre sowie Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ihr Kommen angemeldet. Politiker halten bei dem feierlichen Gedenken an die Befreiung am 5. Mai 1945 durch die US-Armee traditionell keine Reden, sondern nehmen schweigend an dem Zug teil.

Bereits tags zuvor, am Samstag 9. Mai, findet um 17.00 Uhr in der KZ-Gedenkstätte Gusen die Befreiungsfeier statt. Zwischen Mai 1940 und Mai 1945 mussten in dem Außenlager mehr als 70.000 KZ-Häftlinge Zwangsarbeit, vorwiegend in Steinbrüchen und Stollen, leisten. Im KZ Mauthausen mit seinen über 40 Nebenlagern waren knapp 200.000 Menschen aus gut 40 Nationen gefangen, die Hälfte von ihnen überlebte die Mordmaschinerie der Nazis nicht.