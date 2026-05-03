Jede Hilfe kam zu spät: 22-Jähriger stirbt bei Kletterunfall in Längenfeld

Eine Kletterpartie im Ötztal hat am Samstagnachmittag ein tragisches Ende genommen. Ein 22-Jähriger ist im Klettergarten „Elefantenwand“ in Längenfeld aus noch ungeklärter Ursache abgestürzt und ums Leben gekommen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Längenfeld – Ein 22-jähriger österreichischer Kletterer ist am Samstagnachmittag bei einem Absturz im Klettergarten „Elefantenwand“ in Längenfeld tödlich verunglückt. Der Mann war gemeinsam mit einem 21-jährigen Partner in einer Zwei-Seillängen-Route unterwegs.

Laut Polizeibericht kletterte das Duo gegen 16.40 Uhr zunächst eine Seillänge als Zustieg, um sich dann an der schwierigen Sportkletterroute „Kein Licht, kein Schatten“ (Schwierigkeitsgrad 9a) zu versuchen.

Obduktion angeordnet

Nachdem die beiden Kletterer die Route „projektiert“ hatten, wurde der 21-Jährige von seinem Partner passiv vom Standplatz aus abgelassen. Während der 21-Jährige bereits am Fuß der Kletterwand angekommen war, stürzte der 22-Jährige aus bisher unbekannter Ursache vom Standplatz bis zum Fuße des Waldes ab.