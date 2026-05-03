Schwerer Motorradunfall auf Fernpassstraße: 21-Jähriger in Klinik geflogen

Lermoos – Am Samstag kurz vor 20 Uhr ereignete sich auf der Fernpassstraße (B179) ein schwerer Verkehrsunfall. Wie die Polizei Sonntagfrüh berichtet, war ein 21-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad auf der B179 unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang von Lermoos bei der Abfahrt zur Ehrwalder Straße aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam.