Messer gezückt, Auto beschädigt: Streit auf Mülldeponie in Reutte eskalierte

Ein Streit auf einer Mülldeponie ist am frühen Samstagabend in Reutte eskaliert. Ein Angestellter blockierte nicht nur den Weg eines Mannes, sondern trat auch gegen dessen Auto und bedrohte ihn schließlich mit einem Messer.

Reutte – Wegen Ablagerung von Grünschnitt außerhalb der Öffnungszeiten ist es am Samstagabend auf einer Mülldeponie in Reutte zu einem heftigen Streit gekommen. Ein 39-jähriger Mann aus Bosnien und Herzegowina lud kurz vor 19 Uhr Grünschnitt auf dem Gelände ab, als er von einem 43-jährigen türkischen Angestellten bemerkt wurde.

Mann mit Messer bedroht

Im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung versperrte der Angestellte dem Mann beim Verlassen der Deponie den Weg. Laut Polizei trat der Angestellte in weiterer Folge mehrmals gegen die vordere Stoßstange und die Motorhaube des Wagens des 39-Jährigen.