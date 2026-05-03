100.000 Euro bei Tirols größtem Flohmarkt in Reutte eingenommen

Punkt acht Uhr morgens stürmten hunderte Schnäppchenjäger den Lions-Flohmarkt in Reutte, den größten seiner Art in Tirol. Auf der von 200 Helfern organisierte Großveranstaltung wurde Geld für soziale Projekte gesammelt. Das Rekordergebnis des Vorjahres wurde übertroffen.

Reutte – Der größte Flohmarkt Tirols in Reutte ist Sonntagmorgen gestartet. Der Lions-Flohmarkt wurde schon in der Früh um acht Uhr von tausenden Besuchern gestürmt, nachdem der Countdown heruntergezählt war. Wer ein echter Schnäppchenjäger sein will, muss schließlich bei den Ersten dabei sein.

Großer Andrang bei der Eröffnung

Von 91.000 auf 100.014 Euro oder um zehn Prozent konnten Reuttes Löwen die Einnahmen beim Flohmarkt am Sonntag in nur acht Stunden steigern. Auch bei den Sponsoren gab es gegenüber dem Vorjahr ein leichtes Plus für den Reuttener Lions Club: 24.000 Euro. Beim Abendessen mit 120 LöwInnen und HelferInnen wurde das erneute Spitzenergebnis zwar müde, aber hochzufrieden gefeiert.

Die Vor- und Nacharbeit dauert natürlich Wochen, nicht nur einen Sonntag. Auch Ausgaben müssen getätigt werden. Trotzdem wird eine Riesensumme auf das Konto für soziale Einsätze und Notfälle fließen. (hm)