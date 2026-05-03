Schnäppchenjagd für den guten Zweck: Ansturm auf Tirols größten Flohmarkt in Reutte

Punkt acht Uhr morgens stürmten hunderte Schnäppchenjäger den Lions-Flohmarkt in Reutte, den größten seiner Art in Tirol. Auf der von 200 Helfern organisierte Großveranstaltung wird Geld für soziale Projekte gesammelt. Abzuwarten ist, ob das Rekordergebnis des Vorjahres übertroffen werden kann.

Reutte – Der größte Flohmarkt Tirols in Reutte ist Sonntagmorgen gestartet. Der Lions-Flohmarkt wurde schon in der Früh um acht Uhr von tausenden Besuchern gestürmt, nachdem der Countdown heruntergezählt war. Wer ein echter Schnäppchenjäger sein will, muss schließlich bei den Ersten dabei sein.

Großer Andrang bei der Eröffnung

Vergangenes Jahr konnten Reuttes Löwen 91.000 Euro umsetzen und erhielten zudem 23.000 Euro an Spenden. 200 HelferInnen sind heuer wieder im Einsatz, um die Großveranstaltung abzuwickeln. Mit Spannung wird dann am Abend die Bekanntgabe des Umsatzes erwartet. Die Einnahmen werden für Hilfeleistungen und soziale Projekte verwendet – im Bezirk Reutte wie weltweit. (TT)