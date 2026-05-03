Alkoholisierter Randalierer und flüchtiger Schläger hielten Polizei in Tirol auf Trab

Gleich zwei Auseinandersetzungen mit mehreren Verletzten haben am Feiertag für Polizeieinsätze in Tirol gesorgt. In Ischgl musste ein alkoholisierter Mann festgenommen werden, der sich weigerte, ein Geschäft zu verlassen und bei seiner Festnahme drei Beamte verletzte. In Zell am Ziller wurden bei einer Schlägerei zwei Personen verletzt.

Ischgl, Zell am Ziller – Zu gleich zwei Polizeieinsätzen, bei denen insgesamt sechs Personen verletzt wurden, kam es am 1. Mai. Was ist genau passiert?

Betrunkener verletzte drei Polizisten

Zuerst nach Ischgl. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, betrat gegen 18.20 Uhr ein stark alkoholisierter 35-jähriger Deutscher ein dortiges Sportgeschäft und weigerte sich trotz Ladenschluss, dieses zu verlassen. Als ein Mitarbeiter ihn zum Gehen bewegen wollte, versuchte der Mann, auf den Angestellten einzuschlagen. Die verständigte Polizei wurde von dem 35-Jährigen ebenfalls sofort aggressiv beschimpft, bevor der Mann festgenommen wurde. Dabei leistete der 35-Jährige laut Polizei „massiven Widerstand“.

Im Zuge dessen wurden drei Polizisten sowie der Beschuldigte selbst leicht verletzt. Ein Alkotest bestätigte die starke Alkoholisierung des Mannes, er wird auf freiem Fuß angezeigt.

Zwei Verletzte in Zell am Ziller