Rund 80 km/h zu schnell: Polizei beschlagnahmte zwei Autos in Kössen

Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer und ein 25-jähriger Deutscher waren mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Beiden wurde auch der Führerschein abgenommen.

Kössen – Die Polizei hat am Wochenende in Kössen zwei Raser aus dem Verkehr gezogen. Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer und ein 25-jähriger Deutscher waren mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Beiden wurde das Fahrzeug abgenommen.

Am Samstagnachmittag wurde der 18-jährige Österreicher auf der Landesstraße L39 mit 166 km/h in einer 80er-Zone gemessen. Die Polizei nahm ihm an Ort und Stelle den Führerschein ab und beschlagnahmte das Auto.