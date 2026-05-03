Rund 80 km/h zu schnell: Polizei beschlagnahmte zwei Autos in Kössen
Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer und ein 25-jähriger Deutscher waren mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Beiden wurde auch der Führerschein abgenommen.
Kössen – Die Polizei hat am Wochenende in Kössen zwei Raser aus dem Verkehr gezogen. Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer und ein 25-jähriger Deutscher waren mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Beiden wurde das Fahrzeug abgenommen.
Am Samstagnachmittag wurde der 18-jährige Österreicher auf der Landesstraße L39 mit 166 km/h in einer 80er-Zone gemessen. Die Polizei nahm ihm an Ort und Stelle den Führerschein ab und beschlagnahmte das Auto.
Am Sonntagvormittag stoppten die Beamten dann einen 25-jährigen Deutschen auf der Walchseestraße (B172) im Ortsgebiet von Kössen. Er war mit 128 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs. Der Lenker hatte keinen Führerschein dabei, auch sein Pkw wurde beschlagnahmt. Beide Männer werden angezeigt. (TT.com)