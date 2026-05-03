Zug evakuiert
Technischer Defekt sorgte für Feuerwehr-Einsatz bei der Zillertalbahn
Die Freiwillige Feuerwehr Mayrhofen stand am Sonntag im Einsatz.
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Mayrhofen – Kurz vor 13 Uhr wurde am Sonntag die Freiwillige Feuerwehr Mayrhofen an die Bahnstrecke der Zillertalbahn gerufen. Bei einem Triebwagen habe es eine Rauchentwicklung gegeben. „Es ist aber kein Feuer ausgebrochen, es war offenbar ein technischer Defekt an den Bremsen“, hieß es von Seiten der Leitstelle Tirol gegenüber der Tiroler Tageszeitung.
Alle Fahrgäste konnten den Zug verlassen. Sie blieben unverletzt. Sie konnten ihre Fahrt in Richtung Jenbach in einem anderen Zug fortsetzen. (TT.com)