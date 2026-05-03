Die besten Bilder und Videos
Krönender Abschluss beim Gauder Fest: Tausende Trachtler und Zuschauer beim großen Umzug
Fast 3000 Teilnehmende, historische Kutschen, Pferde- und Ochsengespanne machen den Trachtenumzug zum größten Österreichs.
© Axel Springer
Am Sonntag erreichte das Gauder Fest – Österreichs größtes Frühlings- und Trachtenfest – seinen Höhepunkt: Nach der andächtigen Feldmesse in Zell am Ziller zogen über hundert Vereine und Brauchtumsgruppen durch den Ort und sorgten mit ihren Aufmachungen für Gänsehautmomente bei tausenden ZuschauerInnen.