Die besten Bilder und Videos

Krönender Abschluss beim Gauder Fest: Tausende Trachtler und Zuschauer beim großen Umzug

Fast 3000 Teilnehmende, historische Kutschen, Pferde- und Ochsengespanne machen den Trachtenumzug zum größten Österreichs.
© Axel Springer

Am Sonntag erreichte das Gauder Fest – Österreichs größtes Frühlings- und Trachtenfest – seinen Höhepunkt: Nach der andächtigen Feldmesse in Zell am Ziller zogen über hundert Vereine und Brauchtumsgruppen durch den Ort und sorgten mit ihren Aufmachungen für Gänsehautmomente bei tausenden ZuschauerInnen.

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162