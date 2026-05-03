„Listening Closely“ in Wattens

Wenn man sich beim Klassik-Konzert plötzlich wie in einem Jazzclub fühlt

Betörende Musik im Bauch des Wattener Riesen: Viktoria Mullova und Reinis Zariņš.
© Thomas Schrott
Markus Schramek

Von Markus Schramek

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