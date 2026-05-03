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Eine verzwickte Situation: Bleibt das Tiroler Fußball-Cupfinale im Tivoli-Stadion?

Steigt das Tiroler Fußball-Cup-Finale am Pfingstmontag (25. Mai) im Tivoli-Stadion oder in Kirchbichl? Eine Entscheidung naht.
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Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger