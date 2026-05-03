Nach der Hitze kommt die kalte Dusche: So wird das Wetter in Tirol

Tiroler Sonnenanbeter sollten das derzeitige Wetter noch in vollen Zügen genießen. Zu Wochenbeginn wird es dank Hoch „Winfried“ noch einmal frühsommerlich, mit Temperaturen, die an der 30-Grad-Marke kratzen. Doch eine Kaltfront steht bereits in den Startlöchern und sorgt für eine kühle Überraschung.

Innsbruck – Der 1. Mai bescherte der Bevölkerung nicht nur einen arbeitsfreien Tag, sondern gleich noch ein verlängertes Wochenende. Und an ebendiesem meinte es der Wettergott richtig gut mit den Tirolerinnen und Tirolern. Strahlender Sonnenschein, so weit das Auge reicht, lockte viele ins Freie für Wanderungen, Grillpartys oder den ersten Sprung ins kühle Nass.