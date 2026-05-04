Temperatur-Achterbahn steht an
Nach der Hitze kommt die kalte Dusche: So wird das Wetter in der neuen Woche in Tirol
Strahlend blauer Himmel und Sonnenschein wie hier in Seefeld prägten das verlängerte Wochenende. Bald schon wird man in Tirol den Sonnen- wieder durch den Regenschirm ersetzen müssen.
© Astrid Dablander/ Springer
Tiroler Sonnenanbeter konnten das Wochenende noch einmal in vollen Zügen genießen. Am Sonntag stand sogar der bis dato wärmste Tag des Jahres an. Auch der Wochenbeginn wird dank Hoch „Winfried“ noch einmal frühsommerlich. Doch eine Kaltfront steht bereits in den Startlöchern und sorgt für eine kühle Überraschung.