Nach der Hitze kommt die kalte Dusche: So wird das Wetter in der neuen Woche in Tirol

Tiroler Sonnenanbeter konnten das Wochenende noch einmal in vollen Zügen genießen. Am Sonntag stand sogar der bis dato wärmste Tag des Jahres an. Auch der Wochenbeginn wird dank Hoch „Winfried“ noch einmal frühsommerlich. Doch eine Kaltfront steht bereits in den Startlöchern und sorgt für eine kühle Überraschung.