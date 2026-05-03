Verkehrsunfall in Deutschland: Zugverkehr zwischen Scharnitz und Mittenwald war unterbrochen

Nach einem Verkehrsunfall auf deutscher Seite war am späten Sonntagnachmittag zwischen Scharnitz und Mittenwald der Zugverkehr unterbrochen. „Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet“, bestätigte ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair der Tiroler Tageszeitung. Auf der ÖBB-Homepage hieß es um 18:56 Uhr, dass Fahrten wieder möglich seien. Fahrgäste müssten derzeit aber noch mit 20 Minuten Verzögerung rechnen. (TT.com)