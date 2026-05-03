Zwei E-Bike-Fahrer kamen auf Radweg in Wattens zu Sturz: Frau verletzt

Zwei E-Bike-Fahrer sind am Sonntagnachmittag in Wattens zu Sturz gekommen. Eine Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 14.20 Uhr kam es am Sonntag auf dem Radweg R3 in Wattens zu einem Unfall. Ein 52-jähriger Mann und eine 51-jährige Frau waren mit ihren E-Bikes nebeneinander von Hall kommend in Richtung Osten unterwegs, als aus bislang unbekannter Ursache die Lenker der beiden Fahrräder kollidierten. Beide kamen zu Sturz. Die 51-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Schwaz eingeliefert.