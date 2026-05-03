Forstarbeiter in Hochschwendberg von Fichte getroffen und eingeklemmt

Bei Holzarbeiten am Hochschwendberg ist ein Mann am Samstagvormittag schwer verletzt worden. Eine gefällte Fichte traf ihn unerwartet und klemmte ihn ein.

Am Samstag gegen 11.15 Uhr führte ein 54-jähriger Österreicher alleine Forstarbeiten in einem Waldgebiet am Hochschwendberg durch. Dabei stürzte eine bereits gefällte Fichte in eine nicht vorhersehbare Richtung um und klemmte den Mann zwischen zwei Bäumen ein.

Der 54-Jährige konnte noch selbst telefonisch einen Bekannten verständigen. Dieser begab sich gemeinsam mit einem weiteren Mann zur Unfallstelle. Nachdem sie den Baum zerschnitten hatten, um den Eingeklemmten zu befreien, stellten sie schwere Verletzungen an den Beinen des Mannes fest und setzten den Notruf ab.