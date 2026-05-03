Wer ist Sarah Puntigam? SchülerInnen machen Frauen im Sport sichtbarerer

Sie sind beide Käpitäne der Fußball-Nationalmannschaft und trotzdem ist Sarah Puntigam weitaus weniger bekannt als David Alaba. Das wollen die SchülerInnen der MS Kettenbrücke ändern. Mit ihren Projekt „playfair_playequal“ zeigen sie Ungleichheiten im Sport auf und liefern dafür demnächst auf tt.com auch selbst Berichte.

Innsbruck - David Alaba und Sarah Puntigam haben viel gemein. Eigentlich. Beide sind sie Stars der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft und führen das rotweißrote Team jeweils als Kapitän auf das Spielfeld. Was sie aber grundsätzlich unterscheidet: die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit.

Das wollen die 27 SchülerInnen der 4c-Klasse der Mittelschule Kettenbrücke ändern. „Wir haben uns mit dem Thema Gleichstellung von Männern und Frauen beschäftigt und sind dann auf Unterschiede in der medialen Präsenz von Sportlerinnen gestoßen“, erklärt Klassenvorständin Daniela Gelsi. Vielen Menschen seien die Unterschiede gar nicht bewusst, sagt Schülerin Flora, „oder sie denken einfach nicht darüber nach“.

Der Idee folgte ein Konzept und mit den Schlagwörtern „playfair_playequal“ auch ein Titel für das Projekt, mit dem man sich auch für den „Dr. Agnes Larcher Preis“ bewirbt. Es geht den Jugendlichen vor allem darum, aufzurütteln, wie etwa Paulina findet und von einer Art des Bewusstmachens spricht.

Wenn man überlegt, wie viele männliche Sportler einem auf die Schnelle einfallen und wie wenige weibliche Sportlerinnen, ist das schon arg. Das hat auch was mit der Berichterstattung zu tun. Paulina, Schülerin 4c-Klasse MS Kettenbrücke

In drei Gruppen aufgeteilt machten sich die Klasse an die Arbeit, die einen schrieben Fragen für die Interviews zusammen, die anderen führten die Gespräche, wiederum andere analysierten, schnitten Videos und erstellten einen Instagram-Account.

Lehrerin Daniela Gelsi startete mit den SchülerInnen das Projekt. © Michael Kristen

überlegt was zu ändenr Gruppen gebildet weiter überlegt, was Mathea

drei große Gruppen SchreiberInnen Interviews führen...mit hilfe der KI und Berichte

Interviewtewam Fragen zusamme geschrieben Sportlerinnen auch für die Straße ind er Stadt inmterviewt

Intveriewgruppe war die Frage zusammen zuschreibven...gute Fragen? Wir haben uns überlegt...Lena

Felix: Social Media Gruppe Instagram Account zusammengeschnitten Interviews größe Herausforderung...

Elena: Es war am Anfang sehr schwierig sich filmen lassen wollten nur Tonaufahme nicht mit Bild...

Flroian: angefangena uf der traße anzusprechen kurz zeit hätten ja, nein, und dann Fragen bestens rausgesucht...Interview alles realtiv giut gegangen Einsteigsfrage zwei Bilder einmal der David Alaba Sara Puntigam NT...kennt und Frau Puntigam halt nicht, weiter warum und warum nciht so sind wir gestartet...

Maja: überrascht? Ich muss eher wenig überrascht schon öfter davon gerhöt, Sachen gibt, die anders sond im Sport udnim Fußball einer hat es gewusst, schon cool...

Silvana: Ich habe zum beispiel meine Trainer Floorball immer geschaut, was einen Sport machen, fragen können, ob wir kurz interviewen können...

Zoe: Alltag auschaut wie oft sie trainierne und auch die Vorbilder fehelen, eine Freundin von mir Leistungsturnen, früher hätte sie auch gerne weibliche Vorbilde rgehabt, da fühlt man sich auch mal wohler im gleichen Geschlecht großen...Vorteile...Ultra...

Linda Turnen sewhr interessant wie stressig das sein kann ja, Sarah

danach: Elisa wir haben Straßeninterviews auch mit den Sportler geschnitten,d ass wir sie posten können, technisch, am Amfang ein bisschen schwer zruecht zu finden, spezeille Capcut verwendet...Reels machen...

gestippt und verschriftlich Emma...umgeschrieben zu dritt in Artikel eigentlich die muss viel überlegen in welcher Reihenfolge damit es Sinn ergibt,m vorne anfangen mittendrin was ändern...

Caroline Anfang war am schwersten alles durchlesen und passenden Anfang finden, manchmal muss man gutes wegglassen, alles einzubauen...wir fangen meistens mit dem Namen was er macht dann fangen wir Trasnkribation zu schauen

Interviewgruppe: Hemmungen zum reden schwer zu sagen, viele keine Zeit direkt weitergagegnagen...gar ncih Stefan, denken angeregt haben wir Sarah Puntigam nciht mit den Bildern..ahm...

glaube schon, selber nicht...

Straßenumfragen für alle, die nciht vor die Kamera wollten, die haben einen Flyer gegeben mit einem QR-Code zu einer ananymne Umfrage, die haben wir ausgewertet...

auf Schulwebsite Gelsi gemacht...

google Forms Umfrage Technik Diagrammeschon ausgewertet, schulintern alle befragt, die Altersgruppedie gleiche ummodelliert an das breitere Publikum ind er Stadt, im verhältnis auch zu schulinteren Umfarge ausgerechnet

krass, wie wenige drei Sportlerinnen aufzähle könnten das geht easypeasy Mädchen sind schwächer als Jungs schulintern als komplett gegen dem was bei anderen Fragen rauskommt, Mädchen stark, leistengleich viel, in der Sportberichterdstattung anders aussieht, über Männer mehr berichtet wird, mehr zum Aussehnen und zum Fitness wenigr über die Lietsung un den Umfrage öffenltichen durchgezogen Zwischenbilanz Genderbalance Stduie unsere Resultate bestätigt hat, empiscierihsc auch an großen Studien so aussieht, auch wenn es schade, ist weil die Mädchen udn Fraen, die da viel leisten sich die Bühne verdient haben.,

Alt Daniela Gelsi, Dr. Agnes Larcher pres Gleichstellung der Geschlchter im Unterschiede in Gesellschaft Themensammlung Vorschlag ziemlich einstimmig für dieses Projekt auszuwählen...

Flora wir haben gefudnen einen großen Untershcied, das wissen viele Leute nciht doer denken ncih o darüber nach, obwohl es schon ein großes Thema ist.

Es war schön zu sehen, dass die Gender-Balance-Studie dann unsere Resultate empirisch bestätigt hat. Auch wenn die Ergebnisse schade sind, weil sich Mädchen und Frauen, die im Sport viel leisten, sich auch diese Bühne verdient haben. Daniela Gelsi, Klassenvorständin 4c MS Kettenbrücke

In Gruppen © Michael Kristen

Einfügung TAG des LOKALJOURNALISMUS