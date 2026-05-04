Land legt Zahlen offen
Lehrer-Gewerkschafter als Zulagen-Kaiser in Tirol: Bis zu 3580 Euro zusätzlich im Monat
Wegen der Dienstrechtsnovelle muss die öffentlichen Hand für die 30 (teilweise) freigestellten Personalvertreter tief in die Tasche greifen. Nicht nur ab heuer, sondern auch rückwirkend mit 547.000 Euro.
© BARBARA GINDL
Die Dienstrechtsnovelle des Bundes macht es möglich: Gänzlich bzw. teilfrei-gestellte Lehrervertreter erhalten auch rückwirkend bis 2023 üppige Ersatz-Zulagen. Nachzahlungen betragen 547.000 Euro.