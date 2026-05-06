Landesliga-Leader präsentierte neuen Cheftrainer, prominenter Neuzugang in Volders

Am vergangenen Unterhaus-Wochenende durfte erstmals ein Team über den Meistertitel jubeln. Zudem gab es einen Trainereinstand mit Sieg, einen Joker-Hattrick und auch einige Verletzungen. Ein Star-Trainer war als Zaungast in der Bezirksliga dabei. Und mancherorts werden bereits die Weichen für die neue Saison gestellt.