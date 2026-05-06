Unterhaus kompakt

Landesliga-Leader präsentierte neuen Cheftrainer, prominenter Neuzugang in Volders

Kevin Nitzlnader trägt aber der kommenden Saison wieder das Trikot des FC Volders.
© FC Volders
Michael PipalDaniel Lenninger

Von Michael Pipal, Daniel Lenninger, Thomas Mair

Am vergangenen Unterhaus-Wochenende durfte erstmals ein Team über den Meistertitel jubeln. Zudem gab es einen Trainereinstand mit Sieg, einen Joker-Hattrick und auch einige Verletzungen. Ein Star-Trainer war als Zaungast in der Bezirksliga dabei. Und mancherorts werden bereits die Weichen für die neue Saison gestellt.

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