Unterhaus kompakt
Landesliga-Leader präsentierte neuen Cheftrainer, prominenter Neuzugang in Volders
Kevin Nitzlnader trägt aber der kommenden Saison wieder das Trikot des FC Volders.
© FC Volders
Am vergangenen Unterhaus-Wochenende durfte erstmals ein Team über den Meistertitel jubeln. Zudem gab es einen Trainereinstand mit Sieg, einen Joker-Hattrick und auch einige Verletzungen. Ein Star-Trainer war als Zaungast in der Bezirksliga dabei. Und mancherorts werden bereits die Weichen für die neue Saison gestellt.