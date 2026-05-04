Obsteig: Neue Unterführung schützt Radfahrer und Anrainer

Die neue Rad- und Fußgängerunterführung in Obsteig bei der Mooswaldsiedlung startet in ihre erste Sommersaison. Sie verbessert die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger an der B 189 Mieminger Straße. Gleichzeitig sorgt sie für besseren Lärmschutz für die Anwohner. Das Fernpass-Paket ermöglichte diese Maßnahme.

Obsteig – Die beiden Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler und r Philip Wohlgemuth besichtigten das fertige Projekt. Auch Bürgermeister Erich Mirth und Robert Zach von der Abteilung Landesstraßen und Radwege waren vor Ort. Die Bauexperten zeigten sich zufrieden. Baubeginn war im Mai des Vorjahres, die Fertigstellung erfolgte Ende Oktober. Die Kosten belaufen sich auf eine Million Euro. Das Land Tirol trägt den Großteil dieser Summe.

Landeshauptmannstellvertreter Geisler betonte die Bedeutung des Projekts: „Die Rad- und Fußgängerunterführung ist beispielhaft dafür, dass das Fernpass-Paket viel mehr ist als Tunnelprojekte. Es ist Motor zur Umsetzung solcher Vorhaben.“ Er ergänzte: „Wir können den Verkehr nicht wegzaubern. Aber Machbares für mehr Entlastung und Sicherheit setzen wir um.“ Landeshauptmannstellvertreter Wohlgemuth hob die Attraktivität für Radfahrer hervor: „Wer das Radfahren als Fortbewegungs- und Sportmittel fördern will, braucht entsprechende Infrastruktur. Ich freue mich, dass mit dieser Radwegunterführung eine Lücke in Obsteig geschlossen wurde.“

LHStv Geisler, Bürgermeister Mirth und LHStv Wohlgemuth (v.l.) sind sich einig: Die Rad- und Fußgängerunterführung war im Rahmen des Fernpass-Pakets eine wichtige Investition in die Sicherheit. © Land Tirol/Trenker

„Wichtiges Anliegen der Bevölkerung“

Auch Bürgermeister Mirth zeigte sich erfreut. Er sprach über die Wertschätzung des Projekts durch die Bevölkerung: „Die Rückmeldungen bestätigen: Es war ein wichtiges Anliegen der Bevölkerung, das wir erfüllen konnten und nun geschätzt wird – nicht zuletzt aufgrund der sicheren Querung der stark befahrenen B 189 sowie des verbesserten Lärmschutzes.“

Zusätzlich zur Unterführung verbesserte sich der Lärmschutz. Ein 100 Meter langer, begrünter Lärmschutzwall wurde errichtet. Er fügt sich in die Umgebung ein. Der ursprüngliche Erdwall musste weichen, um die Rampen zu bauen. Die Optimierung des Lärmschutzes erfolgte durch eine spezielle Abstufung am östlichen Ende des Walls. Dort sank die Höhe von drei auf einen Meter über 26 Meter Länge.

Straßenrückbau abgeschlossen