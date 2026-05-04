Erster Siebenfach-Jackpot des Jahres: Am Mittwoch geht es um 8,5 Millionen Euro

Nachdem auch am Sonntag kein einziger Tipp die „sechs Richtigen“ aufgewiesen hatte, ist der Lotto-Jackpot auf den ersten Siebenfach-Jackpot des Jahres angewachsen. Am Mittwoch geht es damit um satte 8,5 Millionen Euro. Auch die Chance auf einen Achtfachjackpot ist gegeben.

Innsbruck – Wer will Millionär oder Millionärin werden? Gute Chancen dazu hat man am Mittwoch. Denn nachdem am Sonntagabend bei der „Lotto 6 aus 45“-Ziehung niemand die sechs Richtigen getippt hat, geht es am Mittwoch um satte 8,5 Millionen Euro. Aus dem Sechsfach-Jackpot wird somit ein siebenfacher – der erste des Jahres und der achte in der Geschichte.

Erfahrungsgemäß wird mit der erwarteten Anzahl an Tipps etwas mehr als die Hälfte aller möglichen Kombinationen abgedeckt sein. Die Chance, dass ein einzelner Glückspilz den Jackpot knackt, ist damit zwar leicht erhöht, aber keineswegs garantiert. Die Möglichkeit, dass der Jackpot weiter auf einen achtfachen – den Ersten in der Geschichte – anwächst, lebt also.

Doch zuerst steht mal die Ziehung am Mittwoch an. Die Österreichischen Lotterien erwarten für die Ziehung am Mittwoch rund 6,7 Millionen Tipps. Wer sein Glück versuchen und einen Tipp abgeben will, hat bis Mittwochabend Zeit. Die Ziehung findet dann wie immer um 18.47 Uhr auf ORF 2 statt.

TirolerInnen im Glück