Eklat während Heiliger Messe
FPÖ-Politiker kritisiert lauthals Bischof Glettler: „Wärst besser grüner Politiker geworden“
Bischof Hermann Glettler – hier beim Festumzug – zelebrierte die Messe am Gauder Fest.
© Axel Springer
Während der Festmesse am Gauder Fest sorgte der Zillertaler FPÖ-Politiker Christoph Steiner für Aufsehen. Offen kritisierte er nach der Predigt Bischof Hermann Glettler. Viele Messbesucher waren peinlich berührt, Bürgermeister entschuldigten sich danach beim Bischof für Steiners Ausritt.