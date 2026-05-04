FPÖ-Politiker kritisiert lauthals Bischof Glettler: „Wärst besser grüner Politiker geworden“

Während der Festmesse am Gauder Fest sorgte der Zillertaler FPÖ-Politiker Christoph Steiner für Aufsehen. Offen kritisierte er nach der Predigt Bischof Hermann Glettler. Viele Messbesucher waren peinlich berührt, Bürgermeister entschuldigten sich danach beim Bischof für Steiners Ausritt.