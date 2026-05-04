Imst: Feuerwehren leisten 226.551 Stunden für die Sicherheit

Die Feuerwehren im Bezirk Imst blicken auf ein intensives Jahr 2025 zurück. Mit insgesamt 1464 Einsätzen, 2325 Übungen und 5459 weiteren Tätigkeiten leisteten die Freiwilligen unglaubliche 226.551 Stunden für die Sicherheit der Region.

Nassereith – Der 130. Bezirksfeuerwehrtag in Nassereith, das selbst heuer 150 Jahre Feuerwehr feiert, war Anlass, Bilanz zu ziehen: Die 1464 Einsätze im Jahr 2025 gliederten sich in 184 Brände, 826 technische Hilfeleistungen und 385 Fehlausrückungen. Insgesamt summierten sich alle 9248 Aktivitäten auf über 226.000 freiwillige Arbeitsstunden. Zum Jahresende 2025 zählte der Bezirksfeuerwehrverband Imst 3476 Mitglieder. Davon waren 2458 aktiv, 230 in Reserve und 232 in der Feuerwehrjugend engagiert.

Die Grußworte des Landes kamen von Landesrätin Astrid Mair. © BFV Imst

Unter den Ehrengästen konnten zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Einsatzorganisationen und dem öffentlichen Leben begrüßt werden. Darunter Landesrätin Astrid Mair und Bezirkshauptfrau Eva Loidhold. Auch Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Hannes Mayr, Bezirkspolizeikommandant Hubert Juen, Bezirksrettungskommandant Christoph Hairer, Verbindungsoffizier des Bundesheeres Dominik Czermak, Johannes Pleifer von der Landesstelle für Brandverhütung, zahlreiche Bürgermeister sowie Vertreter der Feuerwehren des Bezirks waren vor Ort.

Vielfältige Aufgaben und Spezialisierungen

Die Aufgaben der Feuerwehren erstrecken sich über zahlreiche Spezialgebiete. Der Flugdienst unter BI Klaus Friedl verzeichnete fünf Einsätze, dazu kamen neun Schulungen und Übungen. Im Bereich Jugend wurden 23 Jugendgruppen im Bezirk betreut, deren Wissen beim Wissenstest in Wenns geprüft wurde.

Der Gemeindesaal in Nassereith war bestens gefüllt. © BFV Imst

Die Ausbildung spielte eine zentrale Rolle. HBI Gerhard Schöpf verantwortete zwei Bezirkslehrgänge mit insgesamt 90 Teilnehmern. Im Sachgebiet Kursverwaltung unter SGL BR Michael Bacher wurden 1569 Kurse durchgeführt, mit 1230 tatsächlichen Teilnehmern in E-Learning und Präsenz.

Technik, Leistungsprüfungen und neue Fahrzeuge

Im Bereich Maschinen überprüfte OBI Christof Schuchter 614 Fahrzeuge und motorbetriebene Geräte. BI Markus Hammerle kontrollierte bei der Elektroprüfung 1112 Geräte.

Bei den Leistungsprüfungen zeigten die Feuerwehren ihr Können. Unter OBI Benjamin Wöber gab es 44 Starts beim Landesbewerb in Sillian, wobei die Gruppe Niederthai 3 den Firecup gewann. Weiterhin wurden 14 FLA-Gold-Abzeichen und 68 FULA-Abzeichen (38 Silber, 30 Bronze) erworben. Die Technische Leistungsprüfung unter Hauptbewerter ABI Martin Föger umfasste zwölf Starts, teilweise mit gemeinsamen Antritten mehrerer Feuerwehren. Hauptbewerter BI Johannes Scheiber leitete die Atemschutz-Leistungsprüfung, bei der 37 Trupps antraten.

Bezirksfeuerwehrkommandant Roland Thurner zog Bilanz. © BFV Imst

Der Wasserrettungsdienst unter HBI Rainer Schuchter leistete 14 Einsätze und 23 Übungen. Hier waren 22 Rettungsschwimmer und 17 Bootsführer aktiv. Auch der Schadstoffdienst, geführt von OBI Stefan Eller, hatte vier Einsätze und absolvierte mehrere Übungen. Vegetationsbrandbekämpfung (OBI Lukas Gabl, HBI Lukas Schöpf) umfasste Schulungen und Übungen. BI Rene Poschauko führte 16 Strahlenspürer an.

Kommunikation und Ausblick

HV Markus Dullnig dokumentierte die Arbeit der Feuerwehren mit 199 Berichten auf Facebook und der Homepage. Zur Modernisierung des Fuhrparks wurden neue Fahrzeuge wie ein LSTA Plangeross, ein LFBA Gurgl, ein TLFA 3000 Vent, ein LFBA Sautens und eine Sandsackabfüllmaschine für Arzl i.P. angeschafft.