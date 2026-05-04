Rund 3000 Leute im Einsatz
Bombenhunde, Röntgengeräte und viel mehr: So wird für die Sicherheit beim Song Contest gesorgt
In der Wiener Stadthalle herrschen strenge Sicherheitsvorkehrungen.
© ORF/Zach-Kiesling, Öser
Die Vorbereitungen zum Song Contest in Wien laufen auf Hochtouren, die Proben haben bereits begonnen. Strenge Kontrollen sollen einen reibungslosen Ablauf garantieren. Verantwortliche geben der TT Einblick über die Zahl der Videokameras und wie man mit unterschiedlichen Szenarien umgeht.