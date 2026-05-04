„Stadt an. Läden auf“ bei der Shopping Night in Innsbruck

Am 8. Mai 2026 lädt die Shopping Night Innsbruck erneut zum entspannten Stadtbummel mit musikalischem Herzschlag und genussvollem Flair ein.

Regionale Musiker:innen bespielen die Einkaufsstraßen und Plätze, der Handel öffnet seine Türen bis 22 Uhr – und erstmals gibt es eine eigene Rookie Bühne für junge Musiktalente mitten auf der Maria-Theresien-Straße. Von 13 bis 22 Uhr erwartet die Besucher:innen ein vielfältiges Programm, das Shopping, Live-Musik und Kulinarik auf einzigartige Weise verbindet.

Stadt an. Läden auf. – Ein Abend für die ganze Stadt

Die Shopping Night steht für Begegnung, Inspiration und das gemeinsame Erleben der Stadt. Ob in der Altstadt, in der Innenstadt, am Bozner Platz oder in Wilten – Innsbruck zeigt sich von seinder lebendigsten Seite. Bereits ab 13 Uhr beginnt das Rahmenprogramm in den Einkaufsstraßen. DJ-Sounds und Live-Musik schaffen eine entspannte Atmosphäre – ideal, um den Nachmittag in der Landeshauptstadt zu verbringen, innovative Shops und neue Trends zu entdecken und die Gastronomie zu genießen.

Die Öffnungszeiten des lokalen Handels sind bis 22 Uhr verlängert. © Innsbruck Marketing

Shopping mit Erlebnisfaktor – Handel zeigt sich vielfältig und persönlich

Der lokale Handel spielt eine zentrale Rolle bei der Shopping Night. Neben den verlängerten Öffnungszeiten bis 22 Uhr warten zahlreiche Geschäfte mit besonderen Aktionen auf – von Produktverkostungen über Pop-up-Angebote und persönliche Beratung bis hin zu individuellen Rabattaktionen und kulinarischen Extras. Viele Shops setzen an diesem Abend auf ein besonders persönliches Einkaufserlebnis – ein klarer Mehrwert für Kund:innen und ein starkes Zeichen für die Qualität und Vielfalt des stationären Handels in Innsbruck.„Die Shopping Night macht sichtbar, was den Innsbrucker Handel so besonders macht: persönliche Beratung, regionale Qualität und ein Einkaufserlebnis, das man online nicht bekommt. Veranstaltungen wie diese stärken die Innenstadt als lebendigen Wirtschaftsstandort und zeigen die Vielfalt unserer lokalen Betriebe", so Stadträtin Mag.a Mariella Lutz.

Neu 2026: Die Rookie Bühne – Innsbruck zeigt seine Musiktalente

Erstmals steht bei der Shopping Night eine eigene Rookie Bühne mitten in der Maria-Theresien-Straße. Im Vorfeld waren Musiktalente aus Tirol aufgerufen, sich für einen Auftritt zu bewerben und den Tag/Abend mit frischen Sounds mitzugestalten. „Wir wollen Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern eine echte Bühne geben und sichtbar machen, welche musikalischen Talente wir in unserer Region haben“, so die Veranstalter des Innsbruck Marketing. Unter den Rookie-Acts ist die erst kürzlich gegründete Band Purple Soil, die von 20 bis 22 Uhr mit Soul und Groove ihren ersten offiziellen Auftritt feiert. Ebenfalls dabei: PRYZMA, ein Electronica-Quintett aus Innsbruck, Davzn & Mosbach, ein dynamisches Duo, das sich zwischen deutschem Hip-Hop, Trap und R’n’B bewegt sowie Bluetooth Pony, ein aufstrebendes Indie-Rock-Trio, ebenfalls aus der Landeshauptstadt.

Pryzma spielen auf der Rookie Bühne. © Dino Bossnini db

Musik als verbindendes Element zwischen Plätzen und Einkaufsvergnügen

Umrahmt wird die Shopping Night von regionalen Musiker:innen. Die ersten Konzerte starten bereits ab 13 Uhr, ab 17 Uhr wird es auf unterschiedlichen Plätzen und in den Gassen musikalisch. Das Programm deckt ein breites Spektrum ab – von Funk und Soul über Jazz und Folk bis hin zu Pop und Italo-Sounds.

Standorte der Acts im Überblick Domplatz: DAJA Goldenes Dachl: The Gang, Tschentig Ottoburg: Nonie, Melodic Motion Vier-Viecher-Eck Altstadt: THIA und Alissa MTS Annasäule Rookie Bühne: DJ Rox, Bluetooth Pony, Pryzma, Davzn & Mosbach, Purple Soil MTS Süd: Sara de Blue Meranerstraße: The Blue‘s Acoustic Band Franziskanerplatz: Lisa Seidl Bozner Platz: Janka Sparkassenplatz: Dave Wildheart Duo Wiltener Platzl: Fritto Misto Mobile Gruppen: John Blow, Tiger Dixie Band Infos zu den Bands, den Auftrittszeiten und mehr unter: www.innsbruckmarketing.at/events/shopping-night

Dave Wildheart, der englische Singer-Songwriter aus London, der seit Jahren in Tirol lebt, begeistert diesmal im Duo mit Schlagzeuger mit akustischem Folk und einer großen Vielfalt an Covers von Abba bis Metallica. Fritto Misto nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch verschiedene Kulturen – von Jazz Standards über Latin Jazz bis hin zu Songs in sechs Sprachen, ergänzt durch eigene Kompositionen mit lässigen Improvisationen. John Blow – ein kompakter 7-köpfiger Bläser-Act im Marching-Band-Format, ohne Strom, ohne Stühle, ohne Notenständer, dafür genreübergreifend und mit Lieferservice. Sara De Blue, bekannt aus Radio und TV, verzaubert mit modernem Deutsch-Italo-Pop – ihr Song „Cappuccino“ feat. Robert Palfrader erreichte bereits Platz 2 der österreichischen Airplay Charts. The Gang bringt seit über zwei Jahrzehnten Funk, Soul und Pop mit einer Prise Blues und einem Hauch Jazz auf die Bühne. Die Tiger Dixie Band widmet sich der Wiederbelebung des Jazz der „Roaring Twenties“ mit teils originalen Instrumenten aus jener Epoche. Das Tiroler Duo Melodic Motion sorgt für Stimmung mit Pop- und Lounge-Musik sowie Mitsing-Klassikern. The Blue’s Acoustic Band aus dem Tiroler Oberland bewegt mit Gitarre, Saxophon und einer vielseitigen Sängerin die Herzen. Und das besondere Duo THIA und Alissa schafft mit Indie, Folk und akustischem Singer/Songwriter-Sound atmosphärische Momente.

open_in_full © Davzn & Mosbach © Maximilian Maerk © Thomas Steinlechner © Tschentig © Roland Thaler

Auch zu zweit unterwegs ist DAJA mit handgemachtem, souligem Pop auf Deutsch und Englisch. Singer-Songwriterin Nonie war für ihr Studium am Liverpool Institute for Performing Arts und überzeugt nun mit ehrlichen Lyrics und modernen Pop-Sounds. Die vierköpfige Indie-Band JANKA aus Innsbruck findet das Besondere im Banalen - es geht um ganz alltägliche Gefühlsausbrüche oder sterbende Zimmerpflanzen mit nahbaren deutschsprachigen Texten in verspielten Arrangements mit treibenden Bläsermelodien. Die Singer-Songwriterin Lisa Seidl steht für ehrliche Songs und widmet sich vor allem dem Thema des Erwachsenwerdens. Dabei schreibt sie sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Das Trio Tschentig sorgt mit dreistimmigem Gesang, vielseitigen Instrumenten und einer guten Portion Tiroler Lebensgefühl mit ihrem Dialektpop für ganz besondere Momente.

„Die Shopping Night zeigt Innsbruck von seiner lebendigsten Seite. Musik, Handel und Kulinarik verbinden sich zu einem Abend, der die Qualität und Vielfalt unserer Innenstadt erlebbar macht. Mit der neuen Rookie Bühne schaffen wir außerdem eine Plattform für junge Tiroler Musiktalente – das stärkt die Szene und bereichert das Programm“, so Heike Kiesling, Geschäftsführerin von Innsbruck Marketing.