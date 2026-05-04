Tiroler Notarinnen und Notare begleiten mutige Unternehmen auf ihrem Weg

Die Tiroler Notarinnen und Notare begleiten jene, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen – für ihr Unternehmen, ihre Mitarbeiter:innen und ihre Zukunft. Sie schaffen die rechtlichen Grundlagen, damit mutige Entscheidungen auf einem sicheren Fundament stehen.

Jede Unternehmensgründung beginnt mit einer Idee – und mit dem Mut, sie umzusetzen. Doch neben Innovationsgeist braucht es auch Vorsicht und vorausschauende Planung. Bereits bei der Wahl der passenden Rechtsform – sei es Einzelunternehmen, OG, KG, GmbH oder FlexKapG – stehen Notar:innen beratend zur Seite. Sie helfen, Risiken zu vermeiden, klare Strukturen zu schaffen und eine sichere Eintragung ins Firmenbuch vorzubereiten.

Selbstständigkeit absichern

Im Unternehmensalltag bleibt es nicht bei der Gründung: Geschäftsführungswechsel, neue Beteiligungen oder Anpassungen der Rechtsform erfordern laufende rechtliche Absicherung. Notar:innen verstehen sich dabei nicht nur als Berater:innen, sondern als verlässliche Ansprechpartner:innen über den gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens hinweg.

Verantwortung übernehmen „Mutige Unternehmen sind der Motor unserer Wirtschaft. Der Mutmacher Award unterstützt genau jene, die Verantwortung übernehmen und die Zukunft gestalten. Als Notar:innen begleiten wir diese Unternehmer:innen nicht nur bei der Gründung, sondern auch bei der langfristigen Vorsorge – für eine stabile und erfolgreiche Zukunft.“ Mag. Oskar Platter, Präsident Notariatskammer für Tirol und Vorarlberg

Vorsorge: Zukunft gestalten

Mutige Unternehmer:innen denken weiter – auch an die Zeit nach ihrer aktiven Tätigkeit. Krankheit, Pensionierung oder ein plötzlicher Schicksalsschlag dürfen nicht das Ende eines Lebenswerks bedeuten. Die Tiroler Notarinnen und Notare unterstützen bei der rechtssicheren Nachfolgeplanung: von der Erstellung individueller Vorsorgemodelle bis hin zu Pflichtteilsverzichtsverträgen, Betriebsübergaben und der Gründung von Privatstiftungen.

Eine sorgfältige Unternehmensvorsorge bewahrt nicht nur den Betrieb, sondern sichert auch den Familienfrieden. Dabei geht es um zentrale Fragen: Wer übernimmt? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Bleibt eine Beteiligung sinnvoll? Was geschieht mit betrieblichen Liegenschaften?

Erfahrene Begleitung

Wie in der Pflegearbeit, wo Umsicht, Verantwortung und das Ziel der Selbstbestimmung im Mittelpunkt stehen, vertrauen auch Unternehmer:innen auf die Expertise von Notar:innen. Sie sorgen für Rechtssicherheit, bewahren Handlungsfähigkeit in Krisenzeiten und unterstützen bei allen Fragen, die Unternehmen betreffen.