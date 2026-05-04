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Finale im Wöginger-Prozess: Heute Nachmittag fallen die Urteile
Konkret geht es in dem Prozess um den Vorwurf, im Jahr 2017 einem ÖVP-Bürgermeister aus parteipolitischen Motiven den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau zugeschanzt zu haben. Wöginger bestreitet die Anschuldigungen.
© APA/HANS KLAUS TECHT
Nach 14 Prozesstagen inklusive einer Ehrenrunde über das Oberlandesgericht Linz stehen heute Nachmittag die Urteile im „Postenschacher“-Prozess am Programm. ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamten drohen im Fall eines Schuldspruchs zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Haft. Wir berichten im Live-Blog.