Finale im Wöginger-Prozess: Heute Nachmittag fallen die Urteile

Nach 14 Prozesstagen inklusive einer Ehrenrunde über das Oberlandesgericht Linz stehen heute Nachmittag die Urteile im „Postenschacher“-Prozess am Programm. ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamten drohen im Fall eines Schuldspruchs zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Haft. Wir berichten im Live-Blog.