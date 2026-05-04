Schuldspruch im „Postenschacher“-Prozess: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück

Das Urteil: sieben Monate bedingte Haft und eine unbedingte Geldstrafe. Wöginger trat draufhin mit sofortiger Wirkung als ÖVP-Klubobmann zurück. Wir berichten im Live-Blog.

Linz – ÖVP-Klubobmann August Wöginger ist am Montag im „Postenschacher“-Prozess in Linz wegen Amtsmissbrauchs schuldig gesprochen worden und unmittelbar darauf als Klubchef zurückgetreten. Wöginger und zwei mitangeklagte Beamte wurden zu jeweils sieben Monaten bedingt und unbedingten Geldstrafen verurteilt – Wöginger zu 43.200 Euro, die Beamten zu je 33.840 Euro. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Wöginger hofft nach wie vor auf einen Freispruch in der nächsten Instanz.