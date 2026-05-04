Urteile im Wöginger-Prozess gefallen: Alle drei Angeklagten schuldig

ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Beamte sind am Montag im „Postenschacher“-Prozess in Linz wegen Amtsmissbrauchs, die Beamten auch wegen falscher Beweisaussage schuldig gesprochen worden. Alle drei erhielten sieben Monate bedingte Haft sowie unbedingte Geldstrafen. Wir berichten im Live-Blog.